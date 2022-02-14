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В Забайкалье два человека серьезно пострадали в ДТП с участием автобуса


14.2.2022 16:03
В Забайкалье два человека серьезно пострадали в ДТП с участием автобусаФото: glavny.tv

Двое из девяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии после столкновения легковой машины автомобиля и рейсового междугороднего автобуса в Забайкальском крае, передают российские СМИ.

ДТП случилось на федеральной автодороге Чита-Забайкальск.

Как сообщается со ссылкой на пресс-службу краевого правительства, после инцидента девять человек с различными травмами были экстренно доставлены в Агинскую ЦРБ. Состояние двоих пострадавших медики оценивают как тяжелое.

ДТП обсуждалось в ходе оперативного совещания регионального правительства. По словам вице-премьера Алексея Кошелева, уже в течение часа последствия аварии на указанном участке трассы были полностью устранены. Пострадавшим, которым после ЧП потребовалась госпитализация, уже получают квалифицированную медицинскую помощь в полном объеме.

По предварительным данным, столкновение случилось примерно в полдень. Участниками аварии стали маршрутный автобус Ford Ducato, следовавший рейсом № 526 из Забайкальска в Читу через Борзю, и легковая машина Subaru Legacy. Авария зафиксирована на территории Могойтуйского района.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 219

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