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Актера Валерия Николаева доставили в психиатрическую больницу


15:09
Актера Валерия Николаева доставили в психиатрическую больницуФото: wmj.ru

Российского актера Валерия Николаева, который ранее находился в полицейском спецприемнике, доставили в психиатрическую клинику.

Артист был под административным арестом - полицейские задержали его в момент управления машиной в состоянии алкогольного опьянения и без прав.

Актер Валерий Николаев оказался в психиатрической клинике, передает Telegram-канал 112. Специалисты диагностировали у 56-летнего артиста биполярное расстройство. Ранее актера доставили в спецприемник для отбывания пятнадцати суток из-за управления машиной в пьяном виде и без прав.

Как стало известно, в спецприемнике Николаев начал вести себя неадекватно. Артист заявил, что его облил кипятком сидевший вместе с ним уроженец Таджикистана, после чего между ними произошел конфликт. Медики осмотрели Николаева, не обнаружив признаков ожогов, хотя актер заявил, что из-за действий 27-летнего Шахриера Бекова у него пострадало 40 % поверхности тела.

Валерий Николаев стал известным после съемок в таких картинах и сериалах, как "Ширли-мырли", "Поворот", "День рождения Буржуя", "Дорогая Маша Березина" и других.

Ранее в Соединенных Штатах задержали американского актера Гаррета Хедлунда. Артиста, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, обвиняют в мелком правонарушении. Он уже смог выйти под залог в размере около 2 тыс. долларов.

В прошлом у 37-летнего Хедлунда уже были проблемы с законом. В частности, в декабре 2020 года, сев пьяным за руль, он устроил ДТП. В полиции заявили, что артист потерял сознание, после чего его машина врезалась в Nissan, которым управляла женщина. В салоне ее машины находились трое детей. Хедлунда после этого происшествия осудили на три года условно.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 227

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