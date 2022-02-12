Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Актера Валерия Николаева доставили в психиатрическую больницу

15:09

Фото: wmj.ru



Российского актера Валерия Николаева, который ранее находился в полицейском спецприемнике, доставили в психиатрическую клинику.



Артист был под административным арестом - полицейские задержали его в момент управления машиной в состоянии алкогольного опьянения и без прав.



Актер Валерий Николаев оказался в психиатрической клинике, передает Telegram-канал 112. Специалисты диагностировали у 56-летнего артиста биполярное расстройство. Ранее актера доставили в спецприемник для отбывания пятнадцати суток из-за управления машиной в пьяном виде и без прав.



Как стало известно, в спецприемнике Николаев начал вести себя неадекватно. Артист заявил, что его облил кипятком сидевший вместе с ним уроженец Таджикистана, после чего между ними произошел конфликт. Медики осмотрели Николаева, не обнаружив признаков ожогов, хотя актер заявил, что из-за действий 27-летнего Шахриера Бекова у него пострадало 40 % поверхности тела.



Валерий Николаев стал известным после съемок в таких картинах и сериалах, как "Ширли-мырли", "Поворот", "День рождения Буржуя", "Дорогая Маша Березина" и других.



Ранее в Соединенных Штатах задержали американского актера Гаррета Хедлунда. Артиста, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, обвиняют в мелком правонарушении. Он уже смог выйти под залог в размере около 2 тыс. долларов.



В прошлом у 37-летнего Хедлунда уже были проблемы с законом. В частности, в декабре 2020 года, сев пьяным за руль, он устроил ДТП. В полиции заявили, что артист потерял сознание, после чего его машина врезалась в Nissan, которым управляла женщина. В салоне ее машины находились трое детей. Хедлунда после этого происшествия осудили на три года условно.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 227

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12.2.2022 22:01 В Disney решили отменить съемки сериала «Красавица и Чудовище»

В Disney решили отменить съемки сериала «Красавица и Чудовище» 12.2.2022 01:01 Канье Уэст: Билли Айлиш стоит извиниться перед Трэвисом Скоттом

Канье Уэст: Билли Айлиш стоит извиниться перед Трэвисом Скоттом 11.2.2022 12:28 Главную роль в «Безумном Максе» мог сыграть Эминем

Главную роль в «Безумном Максе» мог сыграть Эминем 10.2.2022 19:20 СМИ: Крид покинул Россию

СМИ: Крид покинул Россию 9.2.2022 12:01 Алек Болдуин вернулся к работе после трагедии на съемках Rust