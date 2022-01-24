Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Полиция задержала звезду «Трои» Гаррета Хедлунда

24.1.2022 21:05

Фото: top10a.ru



В Соединенных Штатах задержали американского актера Гаррета Хедлунда, передает People.



Артиста, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, обвиняют в мелком правонарушении. Актер смог выйти под залог в размере около 2 тыс. долларов.



Полиция округа Франклин в штата Теннесси задержала нетрезвого Гаррета Хедлунда за мелкое правонарушение. Артист уже смог выйти под залог, размер которого составил 2,1 тыс. долларов (около 162 тыс. рублей).



В прошлом у 37-летнего Хедлунда уже были проблемы с законом. В частности, в декабре 2020 года, сев пьяным за руль, он устроил ДТП. В полиции заявили, что артист потерял сознание, после чего его машина врезалась в Nissan, которым управляла женщина. В салоне ее машины находились трое детей. Хедлунда после этого происшествия осудили на три года условно.



Напомним, несколько месяцев стало известно о расставании Гаррета Хедлунда с актрисой Эммой Робертс, которая в конце 2020 года подарила ему сына. Мальчика назвали Родс.



Ранее российская исполнительница Виктория Дайнеко подала в суд на бывшего супруга и отца ее дочери Дмитрия Клеймана. По словам 34-летней певицы, он не принимает никакого участия в жизни дочери, не оказывает бывшей жене финансовую поддержку. В результате артистка решила в судебном порядке добиться взыскания алиментов, а также официально закрепить место жительства ребенка.



Автор: Злата Богатова

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