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В Индонезии 11 человек унесло в море при проведении ритуала


14.2.2022 08:06
В Индонезии 11 человек унесло в море при проведении ритуалаФото: mir24.tv

На одном из пляжей южного побережья острова Ява группа местных жителей проводила ритуал, несмотря не предупреждения о крупных волнах.

В результате более десяти местных жителей были унесены в море, передают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление экстренных служб страны.

Как стало известно, двадцать три местных жителя собрались на берегу около полуночи, чтобы провести традиционный ритуал. Одиннадцать человек были унесены в море крупной волной. Экстренные службы региона полагают, что выжить пострадавшим вряд ли удастся, сообщает The Star.

Официальный представитель спасательного ведомства, комментируя случившееся, пояснил, что в момент ЧП действовал запрет на нахождение на пляже из-за возможного усиления волн. Оперативные службы сейчас продолжают поиски пропавших.

Ранее стало известно о гибели более ста человек на Мадагаскаре из-за циклона "Бацираи".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 186

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