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В ООН подтвердили освобождение похищенных афганских активисток
13.2.2022 22:31
Фото: bbci.co.uk
Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) подтвердило информацию об освобождении активисток, которые пропали в середине минувшего января после протестной акции. Женщины были задержаны представителями движения "Талибан" (деятельность организации в РФ признана террористической и официально запрещена).
Как указано в сообщении миссии, афганские власти освободили четырех женщин, которые считались "исчезнувшими" примерно с 19 января. Отмечается, что после продолжительного периода неопределенности выпущены на свободу и родственники активисток. Сообщив об этом в своем твиттере, МООНСА вновь призвала новые власти Афганистана уважать права каждого жителя страны.
Ранее с призывами освободить женщин-правозащитниц к Кабулу обращались генсек ООН Антониу Гутерриш и пресс-секретарь Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани, выразившая обеспокоенность в связи с отсутствием официальной информации о судьбе Парваны Ибрагимхейль и Таманно Зарьяб Париани, а также их пропавших родственников.
Активистки пропали в середине минувшего января, вскоре после митинга в Кабуле. В ООН указывали, что располагают информацией о проверках, которым подвергались дома других участниц акций протеста.
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