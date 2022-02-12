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Захарова: США издеваются над народом Украины


12.2.2022 23:57
Захарова: США издеваются над народом УкраиныФото: news-front.info

Руководство США продолжает издеваться над украинским народом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, в Вашингтоне сейчас пытаются провести провокационную кампанию глобального масштаба.

Последние два месяца американские власти практически ежедневно делают заявления о том, что РФ "вот-вот нападет" на Украину, напомнила Мария Захарова. Вместе с тем в Киеве указывают на отсутствие таких сведений, сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь отечественного внешнеполитического министерства.

Подобных данных сейчас нет ни у кого, "кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников", отметила Мария Захарова. Однако "идейные вдохновители майданов" вряд ли смогут успокоиться, пока Украина не будет доведена до состояния "полного коллапса", констатировала она. В Вашингтоне сейчас пытаются осуществить "очередную глобальную провокационную кампанию", издеваясь при этом как над украинским народом, так и здравым смыслом, полагает представительница МИД.

Глава США Джо Байден не так давно выступил с заявлением о том, что РФ якобы начнет вторжение уже 16 февраля. Агентство Bloomberg в тот же день опубликовало материал, где в качестве даты указывалось 15 февраля. На фоне подобных утверждений власти уже примерно двадцати стран призвали своих сограждан как можно скорее уехать за пределы Украины.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что власти РФ могут в ближайшее время значительно усилить свое военное присутствие на территории Белоруссии, направив дополнительные силы к границе с Украиной. По словам американского дипломата, в Вашингтоне располагают информацией о возможной переброске войск РФ и доставке вооружения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 178

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