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Растет число стран, которые призывают граждан скорее покинуть Украину


15:13
Растет число стран, которые призывают граждан скорее покинуть УкраинуФото: vk.com

За минувшие сутки граждан примерно двадцать государств призвали как можно быстрее покинуть Украины из-за опасений военного конфликта, подсчитала "Лента.ру". В частности, с такими заявлениями выступили власти Соединенных Штатов и целого ряда стран Европы.

Призыв в скорейшее время покинуть Украину был адресован в последние сутки представителям Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Израиля, Финляндии, Южной Кореи и Японии, а также стран Балтии. Иностранные дипломаты рекомендуют своим согражданам соблюдать повышенную бдительность и заранее принять меры с учетом "серьезной и непредсказуемой" обстановки в регионе.

Ранее глава Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что российское вторжение может начаться 16 февраля. Американский лидер выступил с таким утверждением на переговорах с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО.

Практически одновременно агентство Bloomberg разместило на своем сайте материал, где в качестве даты указано 15 февраля. Со ссылкой на собственные осведомленные источники, поделившиеся информацией на условиях анонимности, уточнялось, что речь может идти о некой провокации в Донбассе или даже нападении на Киев.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 210

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