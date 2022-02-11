Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Растет число стран, которые призывают граждан скорее покинуть Украину

15:13

Фото: vk.com



За минувшие сутки граждан примерно двадцать государств призвали как можно быстрее покинуть Украины из-за опасений военного конфликта, подсчитала "Лента.ру". В частности, с такими заявлениями выступили власти Соединенных Штатов и целого ряда стран Европы.



Призыв в скорейшее время покинуть Украину был адресован в последние сутки представителям Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Израиля, Финляндии, Южной Кореи и Японии, а также стран Балтии. Иностранные дипломаты рекомендуют своим согражданам соблюдать повышенную бдительность и заранее принять меры с учетом "серьезной и непредсказуемой" обстановки в регионе.



Ранее глава Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что российское вторжение может начаться 16 февраля. Американский лидер выступил с таким утверждением на переговорах с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО.



Практически одновременно агентство Bloomberg разместило на своем сайте материал, где в качестве даты указано 15 февраля. Со ссылкой на собственные осведомленные источники, поделившиеся информацией на условиях анонимности, уточнялось, что речь может идти о некой провокации в Донбассе или даже нападении на Киев.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 210

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 11.2.2022 22:10 Киев требует от Москвы разъяснений о военной деятельности в приграничных районах

Киев требует от Москвы разъяснений о военной деятельности в приграничных районах 10.2.2022 18:35 Лавров назвал встречу с Трасс «разговором немого с глухим»

Лавров назвал встречу с Трасс «разговором немого с глухим» 10.2.2022 15:24 Путин: Казахстан в январе стал жертвой международных банд

Путин: Казахстан в январе стал жертвой международных банд 10.2.2022 11:22 Глава МИД Великобритании посетила МГУ

Глава МИД Великобритании посетила МГУ 10.2.2022 00:07 «Ъ»: привитый Жириновский две недели скрывал заражение коронавирусом