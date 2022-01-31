Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Вашингтоне ожидают переброску 30 тысяч российских военных в Белоруссию

31.1.2022 22:47

Фото: makpress.mk



Власти РФ могут в ближайшее время усилить свое военное присутствие в Белоруссии, направив дополнительные силы к границе с Украиной, сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.



По ее словам, в первых числах февраля там может быть размещено свыше 30 тыс. российских военнослужащих, передает "Интерфакс".



В Вашингтоне располагают информацией о возможном перемещении российских войск. Американский дипломат пояснила, что в данный момент на территории Белоруссии уже размещено порядка 5 тыс. российских военных. Кроме того, в страну доставлены "баллистические ракеты малой дальности, спецподразделения, силы ПВО".



По словам Томас-Гринфилд, власти Соединенных Штатов сохраняют надежду, что Москва выберет дипломатический способ, чтобы урегулировать кризис вокруг Украины. Однако в Вашингтоне не будут только "ждать и наблюдать", подчеркнула постпред. В случае вторжения в Вашингтоне намерены продемонстрировать "решительность, быстроту и единодушие", и последствия этого окажутся "ужасающими".



На очередное заявление США уже отреагировал постпред РФ в ООН Василий Небензя. Подобные утверждения Вашингтона он назвал попыткой вмешательства во внутренние дела России, которое совершенно неприемлемо, а также попыткой ввести в заблуждение международное сообщество об истинном положении дел в этом регионе.



Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила намерение королевства вдвое увеличить численность военного контингента на территории Эстонии. По словам министра, в Лондоне собираются разместить допвойска в этом балтийском государстве, а также предоставить дополнительную воздушную поддержку через Черное море. Британский дипломат при этом назвала маловероятным, что Великобритания будет отправлять собственные войска на Украину, если там начнется война. По словам Лиз Трасс, она считает возможным вторжение России, однако какого-либо сценария отправки британских солдат на помощь Киеву в Лондоне пока не разрабатывалось.



Автор: Злата Богатова

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