Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Самаре по делу о взятке задержан сын замглавы МВД Зубова

12.2.2022 17:00

Фото: tobolsk.info



Правоохранительные органы Самары задержали представителей нефтебазы "МО ТНП" в момент попытки передачи взятки, сообщил депутат Александр Хинштейн.



Среди подозреваемых оказался сын одного из заместителей начальника МВД РФ, пояснил он в своем телеграм-канале.



Депутат Александр Хинштейн рассказал о спецоперации, которую накануне, 11 февраля, осуществили представители Самарского УФСБ. По словам парламентария, в момент передачи взятки силовики задержали трех представителей одной из наиболее крупных в регионе перевалочных нефтебаз "МО ТНП".



Среди фигурантов этого уголовного дела оказался 43-летний сын одного из заместителей министра внутренних дел РФ, отметил Хинштейн. Он пояснил, что офицеру ФСБ хотели передать 18 млн рублей за оказание покровительства. Помимо этого подозреваемые выражали готовность в будущем выплачивать ему по 5 млн руб каждый месяц.



Всех подозреваемых задержали пока на двое суток, но учитывая тяжесть преступления, в котором их могут обвинить, очевидно, что суд может вынести решение об аресте, полагает Хинштейн. Он уточнил, что одним из подозреваемых является Денис Зубов, отец которого занимает пост замглавы МВД и статс-секретаря ведомства.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 198

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