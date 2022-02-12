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Телескоп «Джеймс Уэбб» передал на Землю первые снимки из космосаТелескоп «Джеймс Уэбб» передал на Землю первые снимки из космоса

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Телескоп «Джеймс Уэбб» передал на Землю первые снимки из космоса


12.2.2022 14:34
Телескоп «Джеймс Уэбб» передал на Землю первые снимки из космосаФото: livejournal.com

Специалисты Национального управления Соединенных Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) смогли получить первые снимки, переданные запущенным в космос в конце прошлого года телескопом "Джеймс Уэбб". Изображения позволят выровнять 18 секций главного зеркала, чтобы они действовали как единая поверхность.

Переданные на Землю снимки получил прибор NIRCam, которым оборудован телескоп, отмечает пресс-служба NASA. Теперь американские специалисты смогут правильно настроить главное зеркало "Джеймса Уэбба", которое разделено на 18 секций.

В сообщении указано, что предстоит выровнять эти секции с точностью до 50 нанометров. В результате оно начнет работать как единая поверхность. Предполагается, что эти мероприятия потребуют несколько месяцев. Первые изображения, которые будут представлять научный интерес, специалисты рассчитывают получить летом этого года.

Специальный экран этого телескопа состоит из пяти слоев каптона - материала, из которого создаются внешние оболочки скафандров и способного выдержать температуру ниже — 220 C. Каптон должен обеспечить функционирование зеркала и приборов, отмечают разработчики. Размеры защитного экрана телескопа, которому предстоит работать в инфракрасном диапазоне, в полностью развернутом виде составляют около 21×14 метров.

Запуск аппарата, который после ввода в эксплуатацию будет наиболее крупным из действующих космических телескопов, состоялся 25 декабря прошлого года. Масштабный проект осуществляется с участием ряда стран, ведущую роль играют Соединенные Штаты.

Автор: Злата Богатова

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