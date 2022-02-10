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Названа дата прощания с народной артисткой РСФСР Зинаидой КириенкоНазвана дата прощания с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко
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Названа дата прощания с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко


14:08
Названа дата прощания с народной артисткой РСФСР Зинаидой КириенкоФото: zhenray.ru

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко будет похоронена во вторник, 15 февраля, на Троекуровском кладбище, передает ТАСС.

Церемония прощания состоится в 11 часов в Центральном доме кинематографистов.

Как рассказал ТАСС заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин, прощание будет организовано во вторник, 15 февраля, Большом зале Центрального дома кинематографистов в Москве. Церемония начнется в 11 часов. Актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище, отметил источник в сфере культуры, осведомленный о планах родственников Зинаиды Кириенко.

Советская и российская актриса Зинаида Кириенко стала широко известной после участия в экранизациях знаменитых произведений Михаила Шолохова - фильмах "Тихий Дон" и "Судьба человека". Артистка скончалась на 89-м году жизни. До этого Кириенко доставили в больницу, где у нее диагностировали коронавирус.

Накануне стало известно о смерти сорокалетней актрисы Евгении Брик. Сведения о кончине артистки, снимавшейся в фильмах "Географ глобус пропил", "Стиляги" и "Оттепель", представитель ее супруга, российского режиссера Валерия Тодоровского.

В последнее время у Евгении Брик сохранялись проблемы со здоровьем, поэтому ей потребовалось лечение. Как пояснил источник в окружении мужа артистки Валерия Тодоровского, что актрисе оказывали помощь американские специалисты - после рождения дочери супруги проживали в Соединенных Штатах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 247

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