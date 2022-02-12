Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Туле осудили помогавших Навальному получать выписки с телефонных счетов

12.2.2022 13:23

Фото: vk.com



Центральный районный суд Тулы вынес приговор по делу т.н. пробивщиков, помогавших Алексею Навальному узнать биллинги сотрудников ФСБ.



По данным СМИ, к ответственности привлечены Игорь Зайцев, Александр Зеленцов и Петр Катков.



В Туле вынесли приговор трем обвиняемым в нарушении тайны телефонных переговоров, передает агентство "Интерфакс". Как пояснила пресс-секретарь областного управления Судебного департамента Ольга Дячук, двум фигурантам назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения и штрафа в размере 90 тыс. рублей.



Третьего обвиняемого приговорили к трем годам колонии. По словам Дячук, с учетом неотбытого наказания ему предстоит отправиться в исправительное учреждение на четыре года. Отбывать срок он будет в условиях колонии строгого режима.



В ходе расследования и суда установили, что обвиняемые получали вознаграждение за оказание услуг по незаконному предоставлению сведений о входящих и исходящих звонках и интернет-соединениях, а также могли передавать данные об адресах абонентов и их средствах связи.



Кроме того, фигурантам инкриминировалось приобретение, хранение и использование поддельных печатей и штампов.



По материалам дела, обвиняемые получали у операторов сотовой связи данные о действиях абонентов, выдавая себя за представителей правоохранительных структур. Фигуранты утверждали, что информация якобы требуется в рамках расследования уголовных дел. В тот момент они демонстрировали фальшивые документы, включая постановления суда о разрешении на получение информации, и служебные удостоверения сотрудников МВД.



Автор: Злата Богатова

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