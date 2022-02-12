ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Туле осудили помогавших Навальному получать выписки с телефонных счетов
В Туле осудили помогавших Навальному получать выписки с телефонных счетов
Канье Уэст: Билли Айлиш стоит извиниться перед Трэвисом Скоттом
Канье Уэст: Билли Айлиш стоит извиниться перед Трэвисом Скоттом
Растет число стран, которые призывают граждан скорее покинуть Украину
Растет число стран, которые призывают граждан скорее покинуть Украину
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ЛДПР призывает не верить слухам о смерти ЖириновскогоЛДПР призывает не верить слухам о смерти Жириновского
В Самаре по делу о взятке задержан сын замглавы МВД ЗубоваВ Самаре по делу о взятке задержан сын замглавы МВД Зубова
Растет число стран, которые призывают граждан скорее покинуть УкраинуРастет число стран, которые призывают граждан скорее покинуть Украину
Telegraph удалила публикацию о ДНК Лиз ТрассTelegraph удалила публикацию о ДНК Лиз Трасс
Телескоп «Джеймс Уэбб» передал на Землю первые снимки из космосаТелескоп «Джеймс Уэбб» передал на Землю первые снимки из космоса

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Туле осудили помогавших Навальному получать выписки с телефонных счетов


12.2.2022 13:23
В Туле осудили помогавших Навальному получать выписки с телефонных счетовФото: vk.com

Центральный районный суд Тулы вынес приговор по делу т.н. пробивщиков, помогавших Алексею Навальному узнать биллинги сотрудников ФСБ.

По данным СМИ, к ответственности привлечены Игорь Зайцев, Александр Зеленцов и Петр Катков.

В Туле вынесли приговор трем обвиняемым в нарушении тайны телефонных переговоров, передает агентство "Интерфакс". Как пояснила пресс-секретарь областного управления Судебного департамента Ольга Дячук, двум фигурантам назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения и штрафа в размере 90 тыс. рублей.

Третьего обвиняемого приговорили к трем годам колонии. По словам Дячук, с учетом неотбытого наказания ему предстоит отправиться в исправительное учреждение на четыре года. Отбывать срок он будет в условиях колонии строгого режима.

В ходе расследования и суда установили, что обвиняемые получали вознаграждение за оказание услуг по незаконному предоставлению сведений о входящих и исходящих звонках и интернет-соединениях, а также могли передавать данные об адресах абонентов и их средствах связи.

Кроме того, фигурантам инкриминировалось приобретение, хранение и использование поддельных печатей и штампов.

По материалам дела, обвиняемые получали у операторов сотовой связи данные о действиях абонентов, выдавая себя за представителей правоохранительных структур. Фигуранты утверждали, что информация якобы требуется в рамках расследования уголовных дел. В тот момент они демонстрировали фальшивые документы, включая постановления суда о разрешении на получение информации, и служебные удостоверения сотрудников МВД.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 301

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

Жириновский госпитализирован в тяжелом состоянииЖириновский госпитализирован в тяжелом состоянии
Уволенная за чтение стихов Хармса учительница в прошлом была судимаУволенная за чтение стихов Хармса учительница в прошлом была судима
Тарасова назвала бредом сообщения о сомнительном допинг-тесте ВалиевойТарасова назвала бредом сообщения о сомнительном допинг-тесте Валиевой
В Якутске посмертно наградили растерзанного собаками преподавателя СВФУВ Якутске посмертно наградили растерзанного собаками преподавателя СВФУ
В Австралии пойман огромный трехногий крокодилВ Австралии пойман огромный трехногий крокодил

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru