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Киев требует от Москвы разъяснений о военной деятельности в приграничных районах
11.2.2022 22:10
Фото: abc.net.au
Российские власти в соответствии с положениями Венского документа должны предоставить Киеву точные сведения о районах и датах проведения военной деятельности, а также числе формирований и типах вооружений, которые они использовали. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.
Украинские власти требуют от России разъяснений в связи с "военной деятельности" у границы. По словам главы внешнеполитического ведомства страны Дмитрия Кулебы, в Киеве решили задействовать механизм уменьшения опасности в соответствии с разделом III Венского документа.
Как написал иностранный министр в своем Twitter, если информация не будет получена либо она поступит в недостаточном объеме в течение сорока восьми часов, киевское руководство намерено обратиться к России и другим странам, являющимся участниками Венского документа, по вопросу созыва чрезвычайной встречи.
Глава украинского МИД подчеркнул, что в Киеве продолжит применять "все дипломатические возможности" в целях обеспечения безопасности своего государства.
Ранее появились сведения о том, что киевские власти обращались к американскому руководству с просьбой о размещении на территории Харьковской области дивизионов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). В случае, если бы Соединенные Штаты передали Украине это вооружение, входящая в состав противоракетных комплексов радиолокационная станция AN/TPY-2 позволила бы заниматься отслеживанием обстановки над значительной частью РФ.
Представители официального Киева и ряда государств Запада в последнее время все чаще озвучивают разнообразные предположения о скором вторжении на Украину, якобы готовящемся российскими властями. В Москве уже неоднократно называли подобного рода утверждения совершенно безосновательными.
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