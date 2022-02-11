Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Киев требует от Москвы разъяснений о военной деятельности в приграничных районах

11.2.2022 22:10

Фото: abc.net.au



Российские власти в соответствии с положениями Венского документа должны предоставить Киеву точные сведения о районах и датах проведения военной деятельности, а также числе формирований и типах вооружений, которые они использовали. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.



Украинские власти требуют от России разъяснений в связи с "военной деятельности" у границы. По словам главы внешнеполитического ведомства страны Дмитрия Кулебы, в Киеве решили задействовать механизм уменьшения опасности в соответствии с разделом III Венского документа.



Как написал иностранный министр в своем Twitter, если информация не будет получена либо она поступит в недостаточном объеме в течение сорока восьми часов, киевское руководство намерено обратиться к России и другим странам, являющимся участниками Венского документа, по вопросу созыва чрезвычайной встречи.



Глава украинского МИД подчеркнул, что в Киеве продолжит применять "все дипломатические возможности" в целях обеспечения безопасности своего государства.



Ранее появились сведения о том, что киевские власти обращались к американскому руководству с просьбой о размещении на территории Харьковской области дивизионов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). В случае, если бы Соединенные Штаты передали Украине это вооружение, входящая в состав противоракетных комплексов радиолокационная станция AN/TPY-2 позволила бы заниматься отслеживанием обстановки над значительной частью РФ.



Представители официального Киева и ряда государств Запада в последнее время все чаще озвучивают разнообразные предположения о скором вторжении на Украину, якобы готовящемся российскими властями. В Москве уже неоднократно называли подобного рода утверждения совершенно безосновательными.



Автор: Злата Богатова

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