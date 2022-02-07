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ТАСС: Киев попросил Вашингтон разместить под Харьковом дивизионы THAAD
7.2.2022 22:05
Фото: lesechos.com
Киевские власти обратились к руководству Соединенных Штатов с просьбой о размещении нескольких дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) неподалеку от Харькова.
Об этом сегодня передает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
В случае, если бы Украина получила от американской стороны комплексы THAAD, при помощи входящей в него радиолокационной станции AN/TPY-2 она могла бы отслеживать обстановку над значительной частью территории РФ, отметил собеседник агентства.
В последнее время в Киеве и странах Запада все чаще звучат предположения о скором вторжении на Украину, которое якобы готовят в РФ. Представители официальной Москвы подобные утверждения уже неоднократно называли безосновательными.
Ранее в Польшу прибыла первая группа американских военнослужащих, которые были направлены в Европу для усиления стран НАТО. Воздушное судно, доставившее офицеров и солдат 82-й воздушно-десантной дивизии, приземлилось в аэропорту Ясенка под Жешувом.
Руководство Соединенных Штатов намерено в общей сложности направить в Польшу 1,7 тыс. офицеров и солдат указанного боевого подразделения. Кроме того, американские военные прибудут на территорию Германии и Румынии. Представители Пентагона ранее заявили, что порядка тысячи человек из ФРГ переместятся в Румынию, а еще около двух тысяч - перебросят в Европу из США.
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