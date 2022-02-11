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В Москве найдены тела трех граждан Йемена
11.2.2022 15:42
Фото: v-moldove.ru
В пресс-службе столичной прокуратуры подтвердили информацию о гибели трех человек, двое из которых были найдены сегодня в одной из квартир жилого дома на Бескудниковском бульваре.
Рядом со зданием нашли тело еще одного мужчины.
По предварительным данным, мужчина и женщина, найденные в квартире, скончались в результате колото-резаных ранений. Мужчина, обнаруженный мертвым возле дома, проживал по адресу, где произошло ЧП.
Следственные органы по факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек). Обстоятельства инцидента выясняются. В ходе предварительного разбирательства установлено, что в квартире проживало несколько родственников. Три человека погибли вследствие конфликта, произошедшего между ними на бытовой почве, пояснили представители столичной прокуратуры.
Как сообщает РЕН ТВ, все трое погибших - граждане Йемена.
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