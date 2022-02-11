Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пропавший под Сочи монах найден погибшим

11.2.2022 14:38

Фото: fonwall.ru



В ходе поисковых мероприятий в реке Безымянке под Сочи было найдено тело пропавшего ранее мужчины.



Личность погибшего предстоит установить сотрудникам СУ СКР по Краснодарскому краю. Предположительно, это монах, унесенный водой при попытке перейти реку вброд.



Тело мужчины было найдено представителями Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России, передает ТАСС. Как стало известно, они обследовали русло реки Безымянка.



К месту нахождения погибшего спасатели в гидрокостюмах подойти не смогли. Сейчас они возводят навесную переправу, чтобы извлечь останки из воды и эвакуировать их на берег. После этого тело будет передано сотрудникам регионального СУ СКР по Краснодарскому краю, которые должны установить личность погибшего.



Предположительно, найденное в завале из веток и прутьев тело принадлежит одному из монахов Валаамского Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря. Группа послушников переходила реку вброд 9 февраля неподалеку от горного села Аибга. Одного человека унесло бурным потоком воды.



Река Безымянка считается достаточно мелководной, в обычное время ее вполне можно пересечь пешком. Однако из-за повышенного уровня осадков произошел резкий подъем воды в реке, а течение стало более сильным.



Автор: Злата Богатова

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