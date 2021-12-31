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Более миллиарда раз прослушали альбом Эминема на Spotify
31.12.2021 22:47
Фото: akamaihd.net
Американский рэпер Эминем смог установить рекорд по количеству прослушиваний на Spotify.
Записанный в 1999 году альбом The Slim Shady LP пользователи стримингового аудиосервиса успели прослушать более миллиарда раз, передает NME.
Этот альбом стал уже одиннадцатым в творчестве исполнителя из получивших столь внушительный результат. 49-летний Эминем на текущий момент является первым музыкантом с таким количеством дисков, которые на Spotify прослушивались более миллиарда раз. В прошлом подобного уровня достигли The Marshall Mathers LP 2, Revival, Kamikaze и целый ряд других дисков музыканта.
Релиз последнего диска артиста, который получил название Music To Be Murdered By, прошел около года назад. Видеоклип на композицию Higher, вошедшую в этот альбом, в течение суток пользователи просмотрели свыше 5,5 миллионов раз. Ролик был размещен на Youtube.
Напомним, минувшей весной тизер нового клипа BTS за день собрал 26 млн просмотров. Ролик популярного южнокорейского коллектива был создан на песню Butter, его продолжительность составляла 23 секунды.
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