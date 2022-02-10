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Уволенная за чтение стихов Хармса учительница в прошлом была судима
10.2.2022 16:02
Фото: myseldon.com
Учительница Серафима Сапрыкина, уволенная, по ее словам из-за чтения стихов Даниила Хармса и Александра Введенского из гимназии № 168 в Петербурге, в прошлом привлекалась к уголовной ответственности. В 2007 году она напала с ножом на знакомого, после чего получила условное наказание.
В 2008 году в Волгоградской области суд вынес наказание учительнице Серафиме Сапрыкиной, которая ранила ножом знакомого во время домашней вечеринки. Женщина получила два года условно, отмечается в официальном Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.
В момент совершения преступления женщину звали Сима Казимова, указано в сообщении. Согласно материалам дела, конфликт, обернувшийся поножовщиной, произошел в компании друзей. Следствие и суд установили, что молодой человек ударил Казимову по лицу, после чего она напала на него с ножом. Вину в содеянном женщина не признала, но была осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Позднее сменив имя на Серафиму Сапрыкину, жительница Волгограда переехала в Петербург, где начала работать в гимназии № 168.
Напомним, несколько дней назад большой резонанс вызвало заявление сотрудницы школы об увольнении ее из-за чтения стихов Хармса и Введенского. По словам педагога, на проведенное ей занятие у старшеклассников крайне негативно отреагировала директор гимназии. Собрав экстренное совещание, руководитель учебного заведения назвала поэтов "врагами народа" и "пособниками фашистов", которые были совершенно справедливо репрессированы советскими властями.
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