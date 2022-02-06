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Песков призвал проверить информацию об увольнении читавшей Хармса учительницы


15:04
Песков призвал проверить информацию об увольнении читавшей Хармса учительницыФото: b-port.com

Ситуация с учительницей, рассказавшей об увольнении из-за стихов Даниила Хармса, требует проверки информации, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Серафима Сапрыкина сообщила, что ее вынудили уйти с работы после чтения детям произведений определенных авторов.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Дмитрий Песков отметил, что в последнее время в открытых источниках появляется значительное "количество неточной или просто лживой информации". Поэтому необходимо "сначала все переподтверждать", указал официальный представитель Кремля, передает агентство "Интерфакс".

Ранее петербургская учительница рассказала об увольнении из-за чтения ученикам старших классов стихов Даниила Хармса и Александра Введенского. Узнав об этом, директор гимназии No 168 провела экстренное совещание. На нем руководитель образовательного учреждения назвала указанных поэтов "врагами народа" и "пособниками фашистов", которые совершенно справедливо были схвачены НКВД. В результате Сапрыкину вынудили подать заявление об уходе, пригрозив увольнением с формулировкой "утрата доверия". В своем Facebook учительница пояснила, что директор гимназии назвала ее "совершенно неподконтрольной".

На случившееся уже отреагировал депутат Заксобрания северной столицы Борис Вишневский. По его словам, он направил официальный запрос в комитет по образованию и ожидает ответа. Вишневский подчеркнул, что подобное "не должно сходить с рук", а также напомнил о действиях администрации того же Центрального района Петербурга, которая намерена "уничтожить изображение Хармса".

Литераторы Даниил Хармс и Александр Введенский были задержаны вскоре после начала Великой Отечественной войны, репрессированы и не дожили до сорока лет. Позднее их реабилитировали. На сегодняшний день стихи Хармса можно увидеть в учебниках, которые рекомендованы к использованию в школах России.

Напомним, минувшей осенью Дзержинский суд Петербурга рассмотрел иск, поданный районной администрацией, и постановил устранить несогласованное граффити c фасада здания в центре северной столицы. Иск был подан властями Центрального района, которые потребовали удалить портрет Даниила Хармса, но затем выразили готовность пойти на мировую с ТСЖ "Маяковского 11", учитывая мнение местных жителей и значимость творчества писателя для северной столицы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 150

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