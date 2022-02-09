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ФСБ сообщает о задержании 14 подозреваемых в «минировании» зданий в России и СНГ


13:29
ФСБ сообщает о задержании 14 подозреваемых в «минировании» зданий в России и СНГФото: rbk.ru

Силами ФСБ в различных регионах России было задержано четырнадцать человек, которые могут быть причастны к рассылке сообщений об угрозах взрыва в образовательных учреждениях.

Объектами "минирования" становились различные организации на территории РФ, стран СНГ и непризнанных республик Донбасса.

О результатах совместной работы российских и зарубежных правоохранителей сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы. Как стало известно, в числе подозреваемых - члены т.н. сваттинговых интернет-сообществ. В качестве организаторов и администраторов этих групп выступали украинский гражданин 2003 г.р. Антон Осипчук, являющийся уроженцем Волынской области и его подельники, личность которых устанавливается. В сообщении указано, что в данный момент Осипчук учится на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины в Киеве.

Представители ЦОС пояснили, что речь идет о массовом распространении заведомо ложных сведений о минировании объектов различных сфер, включая образования и здравоохранения, а также зданий, в которых располагаются органов власти и госуправления. Противоправные действия осуществлялись в конце 2021 - начале 2022 годов. Объектами "лжеминирования" становились различные организации в РФ, Белоруссии, Армении, Казахстане, Молдавии, а также на территории непризнанных ДНР и ЛНР.

Ранее в ФСБ сообщили о зарубежном кураторе у екатеринбургского подростка, который занимался "минированием" школ в уральской столице. По данным спецслужб, 14-летний учащийся одной из гимназий города также "минировал" торговые центры и другие здания. Сообщив о взрывном устройстве, якобы заложенной в том или ином доме, юноша наблюдал за эвакуацией из окна собственной квартиры.

Представители МВД отметили, что несовершеннолетнего допрашивали в присутствии адвоката, и молодой человек уже дал признательные показания. По его словам, он делал это "ради хайпа", надеясь на рост количества подписчиков. Кроме того, за "минирование" объектов на заказ ему на электронный кошелек переводили по тысяче рублей.

Напомним, в минувшем январе в Екатеринбурге и ряде других городов неоднократно проводили срочную эвакуацию учащихся и сотрудников полутора сотен школ и других образовательных учреждений после анонимных сообщений о минировании. В частности, 12 января поступили сведения о бомбах, якобы заложенных в вузах уральской столицы, после чего был эвакуирован Уральский госуниверситет путей сообщения. Кроме того, правоохранители проверяли сигналы о минировании Екатеринбургского государственного театрального института, Уральского государственного архитектурно-художественного университета и консерватории.

Автор: Злата Богатова

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