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Вузы Екатеринбурга эвакуировали вслед за школами
11:11
Фото: newstracker.ru
Сегодня в Екатеринбурге экстренно эвакуировали несколько университетов из-за поступивших анонимных сообщений о минировании, передают российские СМИ.
Кроме того, злоумышленники информировали о бомбах, которые якобы были заложены в десятках школ уральской столицы.
В Екатеринбурге, по данным СМИ, сегодня провели срочную эвакуацию учащихся и сотрудников полутора сотен школ. Сведения подтвердили в городском департаменте образования, пояснив, что причиной таких мер стали анонимные сообщения о минировании.
Позже стали поступать сведения о бомбах, якобы заложенных в вузах. Как передает "Интерфакс", в результате был эвакуирован Уральский госуниверситет путей сообщения. Всем сотрудникам и студентам пришлось покинуть не только учебный корпус и спортивный комплекс, но и общежития. Занятия проводились в дистанционном режиме.
Кроме того, правоохранители проверяли сигналы о минировании Екатеринбургского государственного театрального института, Уральского государственного архитектурно-художественного университета и консерватории.
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