Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Барнауле вынесли приговор женщине, приучившей к наркотикам 10-летнюю дочь

10.2.2022 13:01

Фото: hibiny.com



Двенадцать лет колонии получила жительница Барнаула, приучившая собственную 10-летнюю дочь употреблять наркотические вещества.



Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, 33-летнюю женщину признали виновной по нескольким статьям УК РФ.



Женщина обвинялась по п. "а" ч. 3 ст. 230 (склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотиков), п. "в" ч. 4 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических веществ) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ (действия, которые непосредственно направлены на незаконное приобретение наркотиков без цели сбыта). Суд признал ее виновной и приговорил к наказанию в виде двенадцати лет лишения свободы.



По версии следствия, женщина страдает пагубным пристрастием и постоянно употребляла наркотические вещества. Будучи зависимой, она предложила собственную десятилетнюю дочь вместе употреблять запрещенные средства. Мать убеждала ребенка, что привыкания к веществам, которые она покупает через интернет, не возникнет.



Установлено, что девочка вместе с матерью не раз употребляла наркотики летом 2021 года. После того, как после очередного приема запрещенных веществ у школьницы начались галлюцинации, ее доставили в больницу.



Как заявила позднее мать, она из-за своей наркозависимости не помнит, что девочка могла вместе с ней употреблять какие-либо наркотики. Но в ходе расследования удалось собрать достаточный объем доказательств, на основании которых суд вынес приговор по этому резонансному делу.



Автор: Злата Богатова

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