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В Канске приговорили к пяти годам школьника, планировавшего теракт в Minecraft
12:48
Фото: playsector.ru
16-летнего школьника признали виновным по статье 205.3 УК РФ "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".
Восточный окружной военный суд в Красноярском крае приговорил его к пяти годам колонии, передает "Интерфакс".
Суд вынес решение по делу Никиты Уварова, приговорив его к наказанию в виде пяти лет колонии. Кроме того, подростку нужно выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Двое других фигурантов, которые оказывали содействие следствию, от наказания были освобождены, пояснил в своем телеграм-канале юрист Павел Чиков.
Первоначально в отношении нескольких подростков возбудили уголовное дело об участии в террористическом сообществе. Весной прошлого года его прекратили в связи с отсутствием состава преступления.
По версии следствия, в период с октября 2019 по июнь 2020 года школьники, которым тогда было по четырнадцать лет, создали в популярной игре Minecraft здание ФСБ, которое в дальнейшем хотели "взорвать". Впоследствии инцидент получил известность как "дело Minecraft". Установлено, что мальчики также занимались изучением запрещенных материалов, в частности, литературы и фильмов об изготовлении взрывных устройств. Кроме того, они "отрабатывали навыки", выбирая для этого пустыри, стройки и заброшенные дома.
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