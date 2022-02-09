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В Канске приговорили к пяти годам школьника, планировавшего теракт в Minecraft


12:48
В Канске приговорили к пяти годам школьника, планировавшего теракт в MinecraftФото: playsector.ru

16-летнего школьника признали виновным по статье 205.3 УК РФ "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".

Восточный окружной военный суд в Красноярском крае приговорил его к пяти годам колонии, передает "Интерфакс".

Суд вынес решение по делу Никиты Уварова, приговорив его к наказанию в виде пяти лет колонии. Кроме того, подростку нужно выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Двое других фигурантов, которые оказывали содействие следствию, от наказания были освобождены, пояснил в своем телеграм-канале юрист Павел Чиков.

Первоначально в отношении нескольких подростков возбудили уголовное дело об участии в террористическом сообществе. Весной прошлого года его прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

По версии следствия, в период с октября 2019 по июнь 2020 года школьники, которым тогда было по четырнадцать лет, создали в популярной игре Minecraft здание ФСБ, которое в дальнейшем хотели "взорвать". Впоследствии инцидент получил известность как "дело Minecraft". Установлено, что мальчики также занимались изучением запрещенных материалов, в частности, литературы и фильмов об изготовлении взрывных устройств. Кроме того, они "отрабатывали навыки", выбирая для этого пустыри, стройки и заброшенные дома.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 262

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