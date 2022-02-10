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Два человека пропали по дороге из Грозного в Беслан
10.2.2022 12:01
Фото: viplane.ru
Следственные органы Ингушетии выясняют обстоятельства исчезновения местного жителя и жительницы Северной Осетии, которые из аэропорта Грозного направлялись в Беслан.
Пропавшие находились в машине Toyota Corolla, которую позже нашли на окраине Сунжи.
По итогам проверки следователи открыли уголовное дело по п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц), передает пресс-служба СУ СКР по Ингушетии. В ходе начатого разбирательства установлено, что 43-летний житель Ингушетии и его 57-летняя знакомая из РСО-Алания, прилетевшая из ОАЭ, покинули аэропорт столицы Чечни вечером минувшего воскресенья, 6 февраля. В последний раз их видели около 21.30 по местному времени.
Мужчина и женщина направлялись в Беслан на серебристой машине марки Toyota Corolla. На следующий день это транспортное средство найшли на юго-восточной окраине Сунжи. Сведений о судьбе и местонахождении людей, которые находились в машине, до сих пор не появилось.
При осмотре салона автомобиля полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, документы на имя водителя (паспорта - гражданский и для международных поездок), спортивную сумку и иностранную валюту, сумма которой не уточняется. Сейчас следователи допрашивают родственников пропавших.
Вскоре после случившегося выяснилось, что пропавшая женщина является тетей бойца ММА из Северной Осетии Георгия Гаглоева. Спортсмен разместил в своем инстаграме видеообращение, рассказав об исчезновении Екатерины Джеиранидис. Он попросил главу Чечни Рамзана Кадырова и всех жителей Алании помочь в поиска родственницы и сопровождавшего ее водителя.
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