Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Два человека пропали по дороге из Грозного в Беслан

10.2.2022 12:01

Фото: viplane.ru



Следственные органы Ингушетии выясняют обстоятельства исчезновения местного жителя и жительницы Северной Осетии, которые из аэропорта Грозного направлялись в Беслан.



Пропавшие находились в машине Toyota Corolla, которую позже нашли на окраине Сунжи.



По итогам проверки следователи открыли уголовное дело по п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц), передает пресс-служба СУ СКР по Ингушетии. В ходе начатого разбирательства установлено, что 43-летний житель Ингушетии и его 57-летняя знакомая из РСО-Алания, прилетевшая из ОАЭ, покинули аэропорт столицы Чечни вечером минувшего воскресенья, 6 февраля. В последний раз их видели около 21.30 по местному времени.



Мужчина и женщина направлялись в Беслан на серебристой машине марки Toyota Corolla. На следующий день это транспортное средство найшли на юго-восточной окраине Сунжи. Сведений о судьбе и местонахождении людей, которые находились в машине, до сих пор не появилось.



При осмотре салона автомобиля полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, документы на имя водителя (паспорта - гражданский и для международных поездок), спортивную сумку и иностранную валюту, сумма которой не уточняется. Сейчас следователи допрашивают родственников пропавших.



Вскоре после случившегося выяснилось, что пропавшая женщина является тетей бойца ММА из Северной Осетии Георгия Гаглоева. Спортсмен разместил в своем инстаграме видеообращение, рассказав об исчезновении Екатерины Джеиранидис. Он попросил главу Чечни Рамзана Кадырова и всех жителей Алании помочь в поиска родственницы и сопровождавшего ее водителя.



Автор: Злата Богатова

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