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Жириновский госпитализирован в тяжелом состоянии
15:16
Фото: yenicag.ru
Председателя ЛДПР экстренно госпитализировали в столичную Центральную клиническую больницу, передает ТАСС.
Состояние Владимира Жириновского оценивается как тяжелое.
Как стало известно, два дня назад в одну из клиник Москвы попал глава ЛДПР и депутат Государственной думы Владимир Жириновский. По данным ТАСС, 75-летнему политическому деятелю оказывают помощь в Центральной клинической больнице (ЦКБ).
Состояние пациента специалисты оценивают как тяжелое, передает агентство со ссылкой на источники в политических кругах.
Ранее информация о госпитализации политика появилась в Telegram-каналах, где сообщалось, что Жириновского лечат в ЦКБ. Представители фракции либерал-демократов в ответ на запрос ТАСС заявили, что председатель партии продолжает работать и чувствует себя хорошо.
По данным ряда российских СМИ, у Жириновского диагностировали омикрон-штамм коронавируса.
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