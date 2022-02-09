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Экс-президент Польши призвал напасть на РФ при вторжении на Украину
9.2.2022 17:11
Фото: vk.com
Варшава должна сделать все, включая набор добровольцев, в случае, если Россия нападет на Украину, считает бывший польский президент Лех Валенса.
Политик признал, что в прошлом поддерживал российского лидера Владимира Путина, однако в сложившейся ситуации он выступает за удар по РФ.
Бывший президент Польши Лех Валенса поделился своим мнением в интервью газете Rzeczpospolita. По мнению политика, если глава РФ Владимир Путин нападет на Украину, необходимо незамедлительно отреагировать и напасть на Москву. Валенса подчеркнул, что при таком развитии ситуации "весь мир должен мобилизоваться".
Валенса признал, что ранее "очень уважал Путина" и высказывался в его поддержку. Однако российский президент сейчас зашел, на его взгляд, "слишком далеко". Экс-глава Польши предположил, что "каждый последующий его натиск будет еще хуже". Теперь Варшава должна "поставить в распоряжение" Киева все имеющиеся у нее силы, включая добровольцев.
В последнее время представители официального Киева и стран Запада озвучивают предположения о скором вторжении на Украину, которое якобы сейчас готовится в России. В Москве подобного рода заявления уже много раз называли абсолютно безосновательными.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины может привести к серьезным последствиям для РФ. Представитель официального Берлина при этом подчеркнул, что Запад стремится к диалогу.
Выступив на пресс-конференции в Берлине перед переговорами с президентами Франции и Польши Эмманюэлем Макроном и Анджеем Дудой, политик выразил солидарность с иностранными коллегами во мнении о ситуации вокруг Украины. Канцлер отметил, что их общая цель состоит "в том, чтобы не допустить войны в Европе". По словам Шольца, в Берлине, Варшаве и Париже с большой обеспокоенностью наблюдают за передвижениями российских сил к границам соседнего государства.
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