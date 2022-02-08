Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Шольц вновь заявил, что нужны переговоры о ситуации вокруг Украины

8.2.2022 23:14

Фото: pronedra.ru



Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.



Выступив на пресс-конференции в Берлине перед переговорами с президентами Франции и Польши Эмманюэлем Макроном и Анджеем Дудой, политик подчеркнул, что Запад стремится к диалогу.



Как заявил канцлер Германии Олаф Шольц, дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины может привести к серьезным последствиям для РФ. Представитель официального Берлина при этом подчеркнул, что Запад стремится к диалогу.



Шольц выразил солидарность с Польшей и Францией во мнении о ситуации вокруг Украины, отметив, что их общая цель состоит "в том, чтобы не допустить войны в Европе". При этом позиция лидеров трех стран совпадает в оценках ситуации вокруг Украины. По словам Шольца, в Берлине, Варшаве и Париже с большой обеспокоенностью наблюдают за передвижениями российских сил к границам соседнего государства.



Германский канцлер также напомнил, что не так давно обсуждал ситуацию в регионе с главой Соединенных Штатов Джо Байденом. В ходе беседы они оказались "абсолютно единодушны" во мнении по этим вопросам, заявил Шольц.



Накануне стало известно, что киевские власти обращались к американскому руководству с просьбой о размещении дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) под Харьковом. В случае, если бы США направили их Украине, входящая в THAAD радиолокационная станция AN/TPY-2 позволила бы отслеживать обстановку на значительной части российской территории.



В последнее время представители официального Киева и стран Запада озвучивают предположения о скором вторжении на Украину, которое якобы сейчас готовится в России. В Москве подобного рода заявления уже много раз называли абсолютно безосновательными.



Автор: Злата Богатова

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