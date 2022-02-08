Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Задержаны мигранты, напавшие с битами на магазин в Подмосковье

13:07

Фото: smi2.net



Полиция Московской области по горячим следам задержала четверых мужчин, которые могут быть причастны к разбойному нападению на магазин в городском округе Истра.



В результате ограбления погибла женщина, работавшая кассиром, передают российские СМИ со ссылкой на ГСУ СКР по столичному региону.



По факту гибели сотрудницы магазина правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ).



Преступление было совершено минувшей ночью в селе Новопетровское. Ворвавшись в магазин, злоумышленники избили кассира и управляющую, после чего похитили около 100 тысяч рублей. По данным открытых источников, на сотрудников напали два человека, еще двое ожидали их за пределами магазина — один в машине, а другой караулил у входа.



Кассир от полученных ранений скончалась на месте, заведующую магазином и ее супруга доставили в больницу с травмами. Сведений о их состоянии из официальных источников к настоящему времени не поступало.



Предположительно, подозреваемые являются выходцами из стран Ближнего Зарубежья. Правоохранители намерены в рамках уголовного дела проверить законность нахождения иностранцев на территории РФ. Кроме того, следствие даст оценку мерам контроля за пребыванием мигрантов в столичном регионе.



Автор: Злата Богатова

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