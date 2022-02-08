Новости шоу-бизнеса

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В России за сутки госпитализировано более 20 тыс. пациентов с COVID-19


12:25
В России за сутки госпитализировано более 20 тыс. пациентов с COVID-19Фото: vk.com

За минувшие сутки в медицинские учреждения России госпитализировали 20 178 пациентов с коронавирусом.

Как следует из опубликованных сегодня данных оперативного штаба, суточный прирост числа выявленных заражений составил по стране 183 103.

Показатель на 17,4 тыс. человек превышает количество, о котором сообщалось накануне (165 643). До этого в России в течение двух дней фиксировалось некоторое понижение суточного прироста пациентов с COVID-19. Число госпитализированных, возросшее вчера сразу на 86%, при этом несущественно снизилось.

Согласно последним официальным данным, в Москве коронавирус выявили у еще 11 521 человек, днем раньше - у 12 902 жителей столицы. За минувшие сутки в Москве госпитализировали более полутора тысяч пациентов. В Петербурге COVID-19 подтвердился у 19 644 человек, в Московской области - у 11 956.

За последние два часа среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 669 летальных исходов, накануне оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания сообщал о 698 умерших.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 163

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