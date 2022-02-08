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В США поймали супругов, похитивших у Bitfinex $4,5 млрд в биткоинах


11:37
В США поймали супругов, похитивших у Bitfinex $4,5 млрд в биткоинахФото: og.ru

Правоохранительные органы Соединенных Штатов задержали супружескую пару, которая пыталась отмыть похищенные биткоины на сумму более $3,6 млрд.

По данным Reuters, подозреваемые были пойманы накануне на Манхэттене.

Американская полиция утром 8 февраля задержала 34-летнего Илью Лихтенштейна и 31-летнюю Хизер Морган, которые могут оказаться причастны ко взлому криптовалютной торговой площадки Bitfinex. Преступление было совершено в 2016 году.

Как заявила замглавы генеральной прокуратуры США Лиза Монако, в данном случае речь может идти о самой большой суммой в истории, которую когда-либо конфисковывало американское Министерство юстиции.

В момент кражи похищенные супругами 94 тыс. биткойнов стоили около $51 млн, но сейчас их стоимость составляет $3,6 млрд. Такое количество правоохранители обнаружили на электронных кошельках пары. Остальное, по данным СМИ, они уже успели различными способами отмыть и потратить на собственные нужды.

Когда летом 2016 года стало известно о взломе Bitfinex, стоимость биткоина обвалилась сразу на 20%.

Автор: Злата Богатова

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