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В Дагестане ребенок погиб, еще один пострадал из-за водителя манипулятора
8.2.2022 23:05
Фото: vk.com
Прокуратура Дагестана будет контролировать проверку, которая проводится по факту гибели восьмилетнего ребенка.
В ведомстве пояснили, что еще один мальчик в результате происшествия получил ранения и был экстренно госпитализирован.
ЧП случилось в городе Дагестанские Огни. Как передают российские СМИ со ссылкой на сообщение республиканской прокуратуры, при выезде с частной территории водитель манипулятора задел ворота.
Забор рухнул прямо на находившихся возле дома мальчиков, восьми и четырех лет. Старший из ребят от полученных ранений скончался, младшего экстренно госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи. Сведений о состоянии пострадавшего ребенка из официальных источников пока не поступало.
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