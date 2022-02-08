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В честь певицы Sophie назвали астероид
8.2.2022 22:21
Фото: unian.net
Международный астрономический союз принял решение назвать астероид в честь погибшей год назад шотландской трансгендерной певицы и диджея Sophie (Софи Зион).
Ранее поклонники артистки разместили в Сети петицию, которая успела набрать свыше 95 тыс. подписей.
Около года назад была создана петиция с просьбой к НАСА переименовать в честь погибшей артистки планету TOI-1338 b. Инициатива не увенчалась успехом, но позднее стало известно, что имя Софи Зион будет носить другое небесное тело, передает The Line Of Best Fit.
Как стало известно, Международный астрономический союз принял решение назвать в честь трансгендерной певицы астероид 1980 RE1, который был открыт Антонином Мркосом в обсерватории Клеть в Чехии. Теперь это небесное тело носит официальное имя Софиксеон.
О гибели артистки стало известно в конце января прошлого года. Известная поп-исполнительница и музыкальный продюсер была найдена мертвой в Афинах, где проживала в собственном доме. Менеджер Софи Зион настаивал на неприкосновенности личной жизни, отказываясь сообщать подробности происшествия и призывая прессу и общественность деликатнее относиться к случившемуся.
По данным ряда СМИ, артистка получила смертельную травму во время падения. Певица потеряла равновесие, когда пыталась посмотреть на полнолуние и хотела забраться на более возвышенное место.
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