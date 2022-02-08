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В СИЗО Саратова несколько заключенных нанесли себе порезы
8.2.2022 18:35
Фото: livejournal.com
Минувшей ночью несколько человек, которые содержатся в СИЗО-1 УФСИН по Саратовской области, нанесли себе порезы, передает агентство "Интерфакс".
Представители регионального управления ФСИН пояснили, что состояние пострадавших медики оценивают сейчас как удовлетворительное.
Установлено, что ранения наносились фрагментами лезвий от одноразовых станков. На такие действия пошли арестанты, не желающие выполнить законные требования администрации учреждения, указывается в сообщении. Количество пострадавших при этом не уточняется, известно лишь, что среди них - лица, которые обвиняются или уже были осуждены по ст. 105 (убийство), ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 161 (грабеж) и ст. 162 (разбой).
После случившегося заключенных осмотрел медработник. Он пришел к выводу, что состояние лиц, которые содержатся в СИЗО, можно считать удовлетворительным. В СИЗО проводят проверку, учреждение действует в обычном режиме, пояснили в региональном УФСИН и добавили, что администрация полностью контролирует обстановку.
Ранее сообщалось о происшествии в ИК-10 под Ульяновском, где объявили голодовку тридцать восемь злостных нарушителей режима.
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