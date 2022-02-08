ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Индонезии восемь человек скончались из-за лихорадки денге
В Индонезии восемь человек скончались из-за лихорадки денге
В России за сутки госпитализировано более 20 тыс. пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировано более 20 тыс. пациентов с COVID-19
На Кубани женщина и четверо детей погибли из-за угарного газа
На Кубани женщина и четверо детей погибли из-за угарного газа
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Жириновский госпитализирован в тяжелом состоянииЖириновский госпитализирован в тяжелом состоянии
Задержаны мигранты, напавшие с битами на магазин в ПодмосковьеЗадержаны мигранты, напавшие с битами на магазин в Подмосковье
В России за сутки госпитализировано более 20 тыс. пациентов с COVID-19В России за сутки госпитализировано более 20 тыс. пациентов с COVID-19
Шольц вновь заявил, что нужны переговоры о ситуации вокруг УкраиныШольц вновь заявил, что нужны переговоры о ситуации вокруг Украины
Компания Маска налаживает связь с островом Тонга, прерванную из-за извержения вулканаКомпания Маска налаживает связь с островом Тонга, прерванную из-за извержения вулкана

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В СИЗО Саратова несколько заключенных нанесли себе порезы


8.2.2022 18:35
В СИЗО Саратова несколько заключенных нанесли себе порезыФото: livejournal.com

Минувшей ночью несколько человек, которые содержатся в СИЗО-1 УФСИН по Саратовской области, нанесли себе порезы, передает агентство "Интерфакс".

Представители регионального управления ФСИН пояснили, что состояние пострадавших медики оценивают сейчас как удовлетворительное.

Установлено, что ранения наносились фрагментами лезвий от одноразовых станков. На такие действия пошли арестанты, не желающие выполнить законные требования администрации учреждения, указывается в сообщении. Количество пострадавших при этом не уточняется, известно лишь, что среди них - лица, которые обвиняются или уже были осуждены по ст. 105 (убийство), ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 161 (грабеж) и ст. 162 (разбой).

После случившегося заключенных осмотрел медработник. Он пришел к выводу, что состояние лиц, которые содержатся в СИЗО, можно считать удовлетворительным. В СИЗО проводят проверку, учреждение действует в обычном режиме, пояснили в региональном УФСИН и добавили, что администрация полностью контролирует обстановку.

Ранее сообщалось о происшествии в ИК-10 под Ульяновском, где объявили голодовку тридцать восемь злостных нарушителей режима.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

Протасевич собирается судиться с RyanairПротасевич собирается судиться с Ryanair
В Таиланде открыт новый вид тарантулаВ Таиланде открыт новый вид тарантула
В Индонезии восемь человек скончались из-за лихорадки денгеВ Индонезии восемь человек скончались из-за лихорадки денге
В Аргентине растет число умерших из-за отравленного кокаинаВ Аргентине растет число умерших из-за отравленного кокаина
Жителя Урала арестовали за гибель дочери от ножевого раненияЖителя Урала арестовали за гибель дочери от ножевого ранения

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru