Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На западе Москвы произошло масштабное ДТП

18:04

Фото: myseldon.com



В результате дорожной аварии, которая произошла в районе метро "Кунцевская" на западе Москвы, пострадали четыре человека, передают российские СМИ.



По предварительным данным, на улице Красных зорь столкнулись шесть машин.



В пресс-службе столичного ГИБДД пояснили, что водитель Mercedes-Benz, двигавшийся в направлении области, мог не справиться с управлением и допустить столкновение с автомобилями, которые шли перед ним, передает ТАСС.



По данным представителей МЧС РФ, на пересечении улицы Красных Зорь и Рублевского шоссе произошла авария с участием грузовика и восьми легковых машин. После столкновения два человека оказались зажаты в салоне одного из автомобилей.



Первоначально сообщалось о трех пострадавших, однако позже в СМИ появились сведения о том, что ранения получили четыре человека. Состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое, его госпитализировали на борту санитарного вертолета.



В числе пострадавших - российский миллиардер Алексей Шепель, предает РЕН ТВ. Бизнесмен уже подтвердил сведения, что после ДТП был доставлен в медицинское учреждение.



Автор: Злата Богатова

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