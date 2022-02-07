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На западе Москвы произошло масштабное ДТП


18:04
На западе Москвы произошло масштабное ДТПФото: myseldon.com

В результате дорожной аварии, которая произошла в районе метро "Кунцевская" на западе Москвы, пострадали четыре человека, передают российские СМИ.

По предварительным данным, на улице Красных зорь столкнулись шесть машин.

В пресс-службе столичного ГИБДД пояснили, что водитель Mercedes-Benz, двигавшийся в направлении области, мог не справиться с управлением и допустить столкновение с автомобилями, которые шли перед ним, передает ТАСС.

По данным представителей МЧС РФ, на пересечении улицы Красных Зорь и Рублевского шоссе произошла авария с участием грузовика и восьми легковых машин. После столкновения два человека оказались зажаты в салоне одного из автомобилей.

Первоначально сообщалось о трех пострадавших, однако позже в СМИ появились сведения о том, что ранения получили четыре человека. Состояние одного из них оценивается медиками  как тяжелое, его госпитализировали на борту санитарного вертолета.

В числе пострадавших - российский миллиардер Алексей Шепель, предает РЕН ТВ. Бизнесмен уже подтвердил сведения, что после ДТП был доставлен в медицинское учреждение.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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