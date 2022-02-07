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На западе Москвы произошло масштабное ДТП
18:04
Фото: myseldon.com
В результате дорожной аварии, которая произошла в районе метро "Кунцевская" на западе Москвы, пострадали четыре человека, передают российские СМИ.
По предварительным данным, на улице Красных зорь столкнулись шесть машин.
В пресс-службе столичного ГИБДД пояснили, что водитель Mercedes-Benz, двигавшийся в направлении области, мог не справиться с управлением и допустить столкновение с автомобилями, которые шли перед ним, передает ТАСС.
По данным представителей МЧС РФ, на пересечении улицы Красных Зорь и Рублевского шоссе произошла авария с участием грузовика и восьми легковых машин. После столкновения два человека оказались зажаты в салоне одного из автомобилей.
Первоначально сообщалось о трех пострадавших, однако позже в СМИ появились сведения о том, что ранения получили четыре человека. Состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое, его госпитализировали на борту санитарного вертолета.
В числе пострадавших - российский миллиардер Алексей Шепель, предает РЕН ТВ. Бизнесмен уже подтвердил сведения, что после ДТП был доставлен в медицинское учреждение.
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