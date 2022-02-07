Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России начнут выдавать COVID-сертификаты по наличию антител

16:54

Фото: vk.com



С 21 февраля в России начинают оформление сертификатов по наличию антител к COVID-19.



Как указано в соответствующем приказе Министерства здравоохранения РФ, речь идет о тех, кто вакцинировался или перенес это заболевание.



Приказ Минздрава РФ закрепляет возможность создания электронного сертификата после положительного теста на антитела к COVID-19. Изменения начинают действовать уже с 21 февраля. С содержанием этого документа можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.



Сертификаты будут выдаваться через Единый портал госуслуг после соответствующих заявлений граждан, если в государственной информационной системе данных к тому времени будут иметься сведения о положительных результатах теста на антитела (не позже трех календарных дней с даты оформления обращения). В электронный документ войдут сведения о том, когда и в какой именно организации проводилось исследование на наличие антител, а также информация об использовавшейся тест-системе.



Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что гражданам, сдававшим положительные ПЦР-тесты в период с января прошлого года, но которым официально не ставили диагноз COVID-19, будет предложено сдать анализы на наличие антител в соответствующих медлабораториях. Предполагалось также, что граждане РФ, о которых в базах данных есть сведения о положительном ПЦР-тесте в период с 1 января 2021 года, и имеющие антитела к коронавирусу, смогут оформить сертификат о перенесенном COVID-19, действующий в течение года.



Автор: Злата Богатова

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