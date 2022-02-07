|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В России начнут выдавать COVID-сертификаты по наличию антител
16:54
Фото: vk.com
С 21 февраля в России начинают оформление сертификатов по наличию антител к COVID-19.
Как указано в соответствующем приказе Министерства здравоохранения РФ, речь идет о тех, кто вакцинировался или перенес это заболевание.
Приказ Минздрава РФ закрепляет возможность создания электронного сертификата после положительного теста на антитела к COVID-19. Изменения начинают действовать уже с 21 февраля. С содержанием этого документа можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.
Сертификаты будут выдаваться через Единый портал госуслуг после соответствующих заявлений граждан, если в государственной информационной системе данных к тому времени будут иметься сведения о положительных результатах теста на антитела (не позже трех календарных дней с даты оформления обращения). В электронный документ войдут сведения о том, когда и в какой именно организации проводилось исследование на наличие антител, а также информация об использовавшейся тест-системе.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что гражданам, сдававшим положительные ПЦР-тесты в период с января прошлого года, но которым официально не ставили диагноз COVID-19, будет предложено сдать анализы на наличие антител в соответствующих медлабораториях. Предполагалось также, что граждане РФ, о которых в базах данных есть сведения о положительном ПЦР-тесте в период с 1 января 2021 года, и имеющие антитела к коронавирусу, смогут оформить сертификат о перенесенном COVID-19, действующий в течение года.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|