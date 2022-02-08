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В Индонезии восемь человек скончались из-за лихорадки денге
8.2.2022 16:14
Фото: smi2.net
За период с начала этого года в Индонезии скончались уже восемь пациентов с геморрагической лихорадкой денге.
На текущий момент количество зараженных, которые продолжают лечение, составляет более 900 человек, передают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление властей.
По данным официальной статистики, которую приводит департамент здравоохранения Индонезии, наибольшее число зараженных медики зафиксировали в округе Западный Манггарай. В этой части страны лихорадка денге подтвердилась у почти двухсот человек, передает CNN Indonesia.
Более ста заболевших зарегистрировано в городах Купанг и Сикке — соответственно 181 и 136 случаев заражения.
Ранее стало известно, что в афганской провинции Бадахшан за минувшие два месяца более семидесяти детей скончались от кори. Большинство заболевших - младше пяти лет. Учитывая похолодание в регионе, специалисты опасаются, что вспышки кори могут начаться и в других провинциях Афганистана.
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