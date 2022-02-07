Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В афганском Бадахшане более 70 детей скончались от кори

7.2.2022 16:38

Фото: governorsnews.ru



Власти афганской провинции Бадахшан сообщили о беспрецедентной вспышке кори, в результате которой за два месяца скончались 74 ребенка.



По данным зарубежных СМИ, большинство заболевших детей младше пяти лет.



Официальные данные о количество погибших от кори детей озвучил руководитель отдела информации и культуры провинции Бадахшан Моазуддин Ахмади. В беседе с "8 Собх" он сообщил, что в течение двух месяцев жертвами заболевания стали более семидесяти детей, проживавших в уездах Кохистан и Куфаб.



Отметив, что большинство заболевших - дети младше пяти лет, Ахмади призвал соответствующие структуры к принятию мер по предотвращению дальнейшего распространения заболевания.



Местные жители отмечают, что старались вакцинировать своих детей в положенный срок. Однако все больше родителей вынуждены обращаться за медицинской помощью, когда у их малышей появляется лихорадка, а на теле возникают красные пятна. По словам врачей, заболевшие корью дети спустя некоторое время теряют сознание и потом умирают, несмотря на все усилия медиков.



Учитывая похолодание в регионе, специалисты опасаются, что вспышки кори могут начаться и в других провинциях Афганистана.



Ранее в афганском Кундузе раздали зимнюю одежду работающим детям. Как рассказывал журналистам руководитель местного образовательного учреждения Кохандж Абдул Кахар Хесаби, несовершеннолетние, вынужденные трудиться, чтобы обеспечить пропитание их семей, поблагодарили организацию и попросили и далее оказывать им помощь.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 105

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 16:54 В России начнут выдавать COVID-сертификаты по наличию антител

В России начнут выдавать COVID-сертификаты по наличию антител 7.2.2022 15:04 Песков призвал проверить информацию об увольнении читавшей Хармса учительницы

Песков призвал проверить информацию об увольнении читавшей Хармса учительницы 7.2.2022 12:43 Посол ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

Посол ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов 6.2.2022 15:36 Елизавета II желает, чтобы Камилла получила титул королевы-консорта

Елизавета II желает, чтобы Камилла получила титул королевы-консорта 5.2.2022 22:01 В Кабуле похитили преподавателя медуниверситета