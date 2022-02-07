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В афганском Бадахшане более 70 детей скончались от кори
7.2.2022 16:38
Фото: governorsnews.ru
Власти афганской провинции Бадахшан сообщили о беспрецедентной вспышке кори, в результате которой за два месяца скончались 74 ребенка.
По данным зарубежных СМИ, большинство заболевших детей младше пяти лет.
Официальные данные о количество погибших от кори детей озвучил руководитель отдела информации и культуры провинции Бадахшан Моазуддин Ахмади. В беседе с "8 Собх" он сообщил, что в течение двух месяцев жертвами заболевания стали более семидесяти детей, проживавших в уездах Кохистан и Куфаб.
Отметив, что большинство заболевших - дети младше пяти лет, Ахмади призвал соответствующие структуры к принятию мер по предотвращению дальнейшего распространения заболевания.
Местные жители отмечают, что старались вакцинировать своих детей в положенный срок. Однако все больше родителей вынуждены обращаться за медицинской помощью, когда у их малышей появляется лихорадка, а на теле возникают красные пятна. По словам врачей, заболевшие корью дети спустя некоторое время теряют сознание и потом умирают, несмотря на все усилия медиков.
Учитывая похолодание в регионе, специалисты опасаются, что вспышки кори могут начаться и в других провинциях Афганистана.
Ранее в афганском Кундузе раздали зимнюю одежду работающим детям. Как рассказывал журналистам руководитель местного образовательного учреждения Кохандж Абдул Кахар Хесаби, несовершеннолетние, вынужденные трудиться, чтобы обеспечить пропитание их семей, поблагодарили организацию и попросили и далее оказывать им помощь.
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