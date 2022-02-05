Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Польшу прибыли первые военные США, направленные для усиления НАТО

5.2.2022 19:05

Фото: euroradio.fm



Первая группа американских военнослужащих, которые были направлены в Европу для усиления стран НАТО, прибыла сегодня, 5 февраля, в Польшу.



Как сообщает Польское агентство печати, воздушное судно совершило посадку в аэропорту Ясенка под Жешувом.



Самолет доставил в Польшу офицеров и солдат 82-й воздушно-десантной дивизии Соединенных Штатов. До этого в страну уже начала прибывать американская военная техника. По данным агентства, накануне на том же аэродроме Ясенка совершили посадку восемь самолетов. На них в Европу прибыли представители передовой группы, которые будут решать вопросы по логистическому обеспечению военнослужащих США в Польше.



Руководство Соединенных Штатов намерено в общей сложности направить в Польшу 1,7 тыс. офицеров и солдат указанного боевого подразделения. Кроме того, американские военные прибудут на территорию Германии и Румынии. Представители Пентагона ранее заявили, что порядка тысячи человек из ФРГ переместятся в Румынию, а еще около двух тысяч - перебросят в Европу из США.



По словам пресс-секретаря американского Минобороны Джона Кирби, все эти солдаты и офицеры не будут принимать участие в боевых действиях, которые могут, по мнению Вашингтона, начаться в ближайшее время на Украине. В задачи военного контингента Соединенных Штатов входит исключительно оборона союзников по Североатлантическому блоку.



Накануне на сайте американского агентства Bloomberg появился заголовок "Россия вторглась на Украину". Вскоре публикация была удалена, а руководство было вынуждено признать ошибку и сообщить о начале соответствующего разбирательства.



Случившееся прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, назвавший происшествие иллюстрацией мировой напряженности. Пресс-секретарь российского президента также отметил, что термин "фейк ньюз" теперь вполне может быть изменен на "блумберг ньюз".



Автор: Злата Богатова

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