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В Польшу прибыли первые военные США, направленные для усиления НАТО
5.2.2022 19:05
Фото: euroradio.fm
Первая группа американских военнослужащих, которые были направлены в Европу для усиления стран НАТО, прибыла сегодня, 5 февраля, в Польшу.
Как сообщает Польское агентство печати, воздушное судно совершило посадку в аэропорту Ясенка под Жешувом.
Самолет доставил в Польшу офицеров и солдат 82-й воздушно-десантной дивизии Соединенных Штатов. До этого в страну уже начала прибывать американская военная техника. По данным агентства, накануне на том же аэродроме Ясенка совершили посадку восемь самолетов. На них в Европу прибыли представители передовой группы, которые будут решать вопросы по логистическому обеспечению военнослужащих США в Польше.
Руководство Соединенных Штатов намерено в общей сложности направить в Польшу 1,7 тыс. офицеров и солдат указанного боевого подразделения. Кроме того, американские военные прибудут на территорию Германии и Румынии. Представители Пентагона ранее заявили, что порядка тысячи человек из ФРГ переместятся в Румынию, а еще около двух тысяч - перебросят в Европу из США.
По словам пресс-секретаря американского Минобороны Джона Кирби, все эти солдаты и офицеры не будут принимать участие в боевых действиях, которые могут, по мнению Вашингтона, начаться в ближайшее время на Украине. В задачи военного контингента Соединенных Штатов входит исключительно оборона союзников по Североатлантическому блоку.
Накануне на сайте американского агентства Bloomberg появился заголовок "Россия вторглась на Украину". Вскоре публикация была удалена, а руководство было вынуждено признать ошибку и сообщить о начале соответствующего разбирательства.
Случившееся прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, назвавший происшествие иллюстрацией мировой напряженности. Пресс-секретарь российского президента также отметил, что термин "фейк ньюз" теперь вполне может быть изменен на "блумберг ньюз".
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