ИнтерНовости - новости в стране и мире
Песков: вопросы о похищении жены судьи в Нижнем Новгороде нужно задавать полиции
Песков: вопросы о похищении жены судьи в Нижнем Новгороде нужно задавать полиции
Леонида Куравлева перевели в хоспис
Леонида Куравлева перевели в хоспис
Дайнеко подает в суд на отца своей дочери
Дайнеко подает в суд на отца своей дочери
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Леонида Куравлева перевели в хосписЛеонида Куравлева перевели в хоспис
В Петербурге из-за всплеска COVID-19 прервали диспансеризациюВ Петербурге из-за всплеска COVID-19 прервали диспансеризацию
Песков: вопросы о похищении жены судьи в Нижнем Новгороде нужно задавать полицииПесков: вопросы о похищении жены судьи в Нижнем Новгороде нужно задавать полиции
В ДНР сообщили о переброске Киевом в Донбасс РСЗО «Смерч» и «Ураган»В ДНР сообщили о переброске Киевом в Донбасс РСЗО «Смерч» и «Ураган»
Решение по прошению Брейвика об УДО огласят через две-три неделиРешение по прошению Брейвика об УДО огласят через две-три недели

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В афганском Кундузе раздали зимнюю одежду работающим детям


20.1.2022 21:14
В афганском Кундузе раздали зимнюю одежду работающим детямФото: imag.one

Десяткам детей, которые работают в афганской провинции Кундуз, раздали теплую одежду.

Об этом рассказал журналистам руководитель местного образовательного учреждения Кохандж Абдул Кахар Хесаби, передает газета "8 Собх".

Глава организации выразил готовность приложить максимум усилий, чтобы и в будущем оказывать помощь нуждающимся людям и работающим детям. Абдул Кахар Хесаби также обратился к властям с призывом поддерживать незащищенные слои населения, особенно в холодное время года.

Руководитель образовательного учреждения также указал на необходимость предоставить детям, которые вынуждены работать, возможность трудоустройства по всем правилам и обеспечить получение ими образования.

Дети, получившие зимнюю одежду, поблагодарили организацию и попросили и далее оказывать им помощь.

Ранее в ООН выразили растущую обеспокоенность в связи с бедственным положением детей и подростков, работающих на территории Афганистана.

Напомним, не так давно высокопоставленный афганский силовик обругал участниц протестных акций. Начальник службы безопасности провинции Панджшер сделал оскорбительное заявление в адрес женщин, которые пытаются отстаивать собственные права, выходя на улицы Кабула и других городов страны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В афганском Кундузе раздали зимнюю одежду работающим детямВ афганском Кундузе раздали зимнюю одежду работающим детям
В России за сутки выявили 30 726 случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявили 30 726 случаев заражения коронавирусом
Решение по прошению Брейвика об УДО огласят через две-три неделиРешение по прошению Брейвика об УДО огласят через две-три недели
Facebook блокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасностиFacebook блокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасности
Монеточке придется продать новую квартиру из-за СМИМонеточке придется продать новую квартиру из-за СМИ

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru