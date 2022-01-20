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В афганском Кундузе раздали зимнюю одежду работающим детям
20.1.2022 21:14
Фото: imag.one
Десяткам детей, которые работают в афганской провинции Кундуз, раздали теплую одежду.
Об этом рассказал журналистам руководитель местного образовательного учреждения Кохандж Абдул Кахар Хесаби, передает газета "8 Собх".
Глава организации выразил готовность приложить максимум усилий, чтобы и в будущем оказывать помощь нуждающимся людям и работающим детям. Абдул Кахар Хесаби также обратился к властям с призывом поддерживать незащищенные слои населения, особенно в холодное время года.
Руководитель образовательного учреждения также указал на необходимость предоставить детям, которые вынуждены работать, возможность трудоустройства по всем правилам и обеспечить получение ими образования.
Дети, получившие зимнюю одежду, поблагодарили организацию и попросили и далее оказывать им помощь.
Ранее в ООН выразили растущую обеспокоенность в связи с бедственным положением детей и подростков, работающих на территории Афганистана.
Напомним, не так давно высокопоставленный афганский силовик обругал участниц протестных акций. Начальник службы безопасности провинции Панджшер сделал оскорбительное заявление в адрес женщин, которые пытаются отстаивать собственные права, выходя на улицы Кабула и других городов страны.
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