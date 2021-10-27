Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге суд обязал убрать граффити с Хармсом

27.10.2021 15:13

Фото: gazeta.spb.ru



Дзержинский суд Петербурга рассмотрел иск, поданный районной администрацией, и постановил удалить несогласованное с властями граффити c фасада здания в центре северной столицы.



Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.



В судебном постановлении указано, что рисунки и надписи с фасада дома должны быть убраны в течение месяца с даты вступления вердикта в законную силу. В качестве ответчика по этому иску выступает ТСЖ "Маяковского 11".



Иск был подан администрацией Центрального района Петербурга в минувшем апреле. Власти потребовали удалить граффити, изображающее литератора Даниила Хармса, но затем выразили готовность пойти на мировую с ТСЖ "Маяковского 11", учитывая мнение местных жителей и значимость творчества писателя для северной столицы.



Как писал ранее губернатор Александр Беглов в ответ на обращение депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, речь могла идти о предоставлении отсрочек, чтобы оформить должным образом все согласования для размещения этого изображения согласно требованиям действующего в РФ законодательства.



В защиту портрета Даниила Хармса в прошлом выступал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. По его мнению, стрит-арт представляет собой "замечательную часть мирового искусства".



Автор: Злата Богатова

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