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В Петербурге суд обязал убрать граффити с Хармсом
27.10.2021 15:13
Фото: gazeta.spb.ru
Дзержинский суд Петербурга рассмотрел иск, поданный районной администрацией, и постановил удалить несогласованное с властями граффити c фасада здания в центре северной столицы.
Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
В судебном постановлении указано, что рисунки и надписи с фасада дома должны быть убраны в течение месяца с даты вступления вердикта в законную силу. В качестве ответчика по этому иску выступает ТСЖ "Маяковского 11".
Иск был подан администрацией Центрального района Петербурга в минувшем апреле. Власти потребовали удалить граффити, изображающее литератора Даниила Хармса, но затем выразили готовность пойти на мировую с ТСЖ "Маяковского 11", учитывая мнение местных жителей и значимость творчества писателя для северной столицы.
Как писал ранее губернатор Александр Беглов в ответ на обращение депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, речь могла идти о предоставлении отсрочек, чтобы оформить должным образом все согласования для размещения этого изображения согласно требованиям действующего в РФ законодательства.
В защиту портрета Даниила Хармса в прошлом выступал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. По его мнению, стрит-арт представляет собой "замечательную часть мирового искусства".
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