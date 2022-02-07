|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Посол ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов
7.2.2022 12:43
Фото: topwar.ru
Сложно сказать, когда будет окончено расследование убийства российских журналистов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), которое продолжается уже три года, заявил посол этой страны в РФ Леон Додону-Пунагаза в интервью РИА Новости.
По словам дипломата, правоохранителям приходится сталкиваться с различными сложностями.
Как заявил Леон Додону-Пунагаза, пока он даже примерно не может назвать сроки завершения расследования, которое продолжается уже три года. Посол пояснил, что убийство было совершено неподалеку от города Сибю, в ночное время, на расстоянии порядка 200 км от столицы ЦАР. В тот момент по всей стране действовали вооруженные группировки, поэтому сложно "узнать, кто это был".
Говоря о ситуации в стране, дипломат указал, что 95% территории ЦАР контролируются властями. Обстановка в сравнении с прошлым годом стала гораздо более спокойной, отметил Додону-Пунагаза. По его словам, остались лишь некоторые очаги сопротивления, где малочисленные группы совершают бандитские налеты на машины с целью грабежа.
Ранее российский посол в ЦАР Александр Бикантов рассказал, что журналистов остановили, а затем убили представители незаконного вооруженного формирования 3R, которое действует на территории ЦАР. Бикантов пояснял, что члены этой группировки в коалиции с другими бандобразованиями атаковали столицу ЦАР - Банги в конце 2020 года. В течение прошлого года силовикам удалось выдавить боевиков с территории государства.
Жертвами преступления, совершенного в конце июля 2018 года, стали журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|