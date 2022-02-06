|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Елизавета II желает, чтобы Камилла получила титул королевы-консорта
6.2.2022 15:36
Фото: ok-magazine.ru
Елизавета II выразила желание, чтобы Камилла, герцогиня Корнуолльская, когда принц Чарльз взойдет на престол, получила титул королевы-консорта.
Об этом говорится в официальном послании, выпущенном в честь 70-летия правления королевы, сообщает BBC News.
Как подчеркнула в своем обращении Елизавета II, она "искренне желает", чтобы Камилла со временем стала королевой-консортом. Послание британской королевы, сделанное в связи с годовщиной ее вступления на престол, затрагивает пока еще нерешенный окончательно вопрос о будущем титуле герцогини.
В прошлом выдвигались версии о том, что в будущем Камилла может стать "принцессой-консортом". Представитель Кларенс-хауса, комментируя известие, отметил, что принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская словами королевы Елизаветы II были "тронуты и польщены".
Накануне, 5 февраля, состоялся торжественный прием в Сандрингеме по случаю годовщины восшествия королевы на престол. Устроенное Елизаветой II публичное мероприятие оказалось самым масштабным событием с ее участием за период с минувшего октября, когда королева организовывала официальный прием в Виндзорском замке.
6 февраля 2022 года исполнится 70 лет с того дня, когда Елизавета II взошла на престол после кончины ее отца, короля Георг VI. Королева Великобритании является первым монархом в истории страны, празднующим платиновый юбилей своего правления.
Напомним, в минувшем январе королевский патронаж и многочисленные почетные воинские звания на фоне продолжающегося судебного разбирательства утратил принц Эндрю, являющийся вторым сыном Елизаветы II. В официальном заявлении Букингемского дворца отмечалось, что решение королевы представляет собой важный шаг как для принца Эндрю, так и для Дома Виндзоров.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|