Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Елизавета II желает, чтобы Камилла получила титул королевы-консорта

6.2.2022 15:36

Фото: ok-magazine.ru



Елизавета II выразила желание, чтобы Камилла, герцогиня Корнуолльская, когда принц Чарльз взойдет на престол, получила титул королевы-консорта.



Об этом говорится в официальном послании, выпущенном в честь 70-летия правления королевы, сообщает BBC News.



Как подчеркнула в своем обращении Елизавета II, она "искренне желает", чтобы Камилла со временем стала королевой-консортом. Послание британской королевы, сделанное в связи с годовщиной ее вступления на престол, затрагивает пока еще нерешенный окончательно вопрос о будущем титуле герцогини.



В прошлом выдвигались версии о том, что в будущем Камилла может стать "принцессой-консортом". Представитель Кларенс-хауса, комментируя известие, отметил, что принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская словами королевы Елизаветы II были "тронуты и польщены".



Накануне, 5 февраля, состоялся торжественный прием в Сандрингеме по случаю годовщины восшествия королевы на престол. Устроенное Елизаветой II публичное мероприятие оказалось самым масштабным событием с ее участием за период с минувшего октября, когда королева организовывала официальный прием в Виндзорском замке.



6 февраля 2022 года исполнится 70 лет с того дня, когда Елизавета II взошла на престол после кончины ее отца, короля Георг VI. Королева Великобритании является первым монархом в истории страны, празднующим платиновый юбилей своего правления.



Напомним, в минувшем январе королевский патронаж и многочисленные почетные воинские звания на фоне продолжающегося судебного разбирательства утратил принц Эндрю, являющийся вторым сыном Елизаветы II. В официальном заявлении Букингемского дворца отмечалось, что решение королевы представляет собой важный шаг как для принца Эндрю, так и для Дома Виндзоров.



Автор: Злата Богатова

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