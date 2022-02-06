Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ректора дагестанского вуза обвиняют в мошенничестве

6.2.2022 13:06

Фото: vk.com



Ректор Дагестанского государственного технического университета обвиняется в служебном подлоге и мошеннических действиях.



Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, ущерб от противоправных действий может превысить 90 млн рублей.



В период с 2015 по 2018 год фигурант действовал в составе организованной преступной группы, куда также входили различные должностные лица указанного вуза. Злоумышленники переводили средства со стипендиального счета на расчетные счета различных доверенных лиц в целях незаконного обналичивания.



В ходе начатого расследования установлено, что мошенники занимались подделкой подписей в платежных ведомостях о получении сотрудниками вуза зарплаты и премий. В результате злоумышленники присваивали средства без их оприходования в университетскую кассу. Правоохранители полагают, что в течение этого периода из средств, которые выделялись образовательному учреждению из федерального бюджета могло быть похищено свыше 90 млн рублей.



Ректор вуза задержан полицией, в скором времени суд изберет меру пресечения. В рамках продолжающегося разбирательства проводятся обыски на работе и по месту проживания фигуранта. Отмечается, что уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере, которое было совершено организованной группой) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Расследование продолжается.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 256

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