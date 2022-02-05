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Ученые выявили связь между COVID-19 и болезнью Альцгеймера
5.2.2022 16:35
Фото: prozhelezu.ru
В головном мозге умерших из-за последствий COVID-19 людей выявили молекулярные изменения, схожие с проявлениями болезни Альцгеймера.
Открытие сделали исследователи из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета, передает Alsheimer’s and Dementia.
Ученые склоняются ко мнению, что коронавирус может негативно воздействовать на работу рианодиновых рецепторов, которые отвечают за формирование нейрофибриллярных клубков. Так называют скопления белка, появляющиеся у пациентов с болезнью Альцгеймера).
По словам доктора медицинских наук Эндрю Маркса, поврежденные рецепторы были обнаружены специалистами в различных органах умерших от COVID-19 пациентов, в частности, в головном мозге, легких и сердце. Ученые полагают, что при тяжелом протекании коронавируса вследствие иммунного ответа организма может начаться воспаление мозга, из-за которого развивается рианодиновых рецепторов.
Ранее ученые предложили для лечения психических заболеваний имплантировать электроды в мозг с последующей стимуляцией определенного отдела электричеством. По мнению американских специалистов, так можно усиливать когнитивный контроль и понижать уровень тревожности. В Соединенных Штатах провели эксперимент с участием двенадцати человек, которые в прошлом перенесли хирургическое вмешательство на головном мозге в связи с эпилепсией.
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