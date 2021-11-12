Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые предложили для лечения психических заболеваний имплантировать электроды в мозг

12.11.2021 05:42

Фото: devsday.ru



Вживление электродов в мозг с последующей стимуляцией определенного отдела электричеством может усиливать когнитивный контроль и понижать уровень тревожности, полагают специалисты. К таким выводам пришли исследователи из США, передает издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".



В Соединенных Штатах провели эксперимент с участием двенадцати человек, перенесших операцию на головном мозге. Оперативное вмешательство проводилось в связи с эпилепсией. Врачи имплантировали этим пациентам электроды в различные отделы мозга, чтобы эффективно выявлять эпилептические очаги.



В этом исследовании применялся специально разработанный алгоритм, поэтому ученые смогли анализировать способность пациентов к когнитивному контролю непосредственно по активности мозга. Коме того, в процессе эксперимента учитывался и анализ их действий. Как только участники начинали хуже даваться задания на когнитивный контроль, замечавший это искусственный интеллект активизировал стимулирующие импульсы. В результате специалисты пришли к выводу, что подобная обратная связь вдвое повышает пользу стимуляции.



В отчете об исследовании также отмечается, что у некоторых пациентов кроме эпилепсии имелась сильная тревожность. После такой когнитивной стимуляции ощущения значительно снизились, что указывает на потенциальную эффективности подобного метода в лечении депрессий или тяжелойтревожности, устойчивой к лекарственным средствам.



Ранее ученые выяснили, что помидоры могут посылать тревожные сигналы, когда рядом с ними появляются опасные насекомые. Открытие было сделано бразильскими исследователями из Федерального университета Пелотаса . По их мнению, замеченная у томатов реакция напоминает деятельность нервной системы человека, в которой для передачи сигналов задействуются нейроны. Растения такими клетками не располагают, но имеют длинные тонкие трубки, которые предназначены для циркуляции сока между корнями, листьями и плодами. Через ксилему и флоэму также перемещаются заряженные ионы.



Автор: Злата Богатова

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