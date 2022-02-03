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Лыжница Непряева завоевала первую для России медаль Олимпиады в Пекине


13:06
Лыжница Непряева завоевала первую для России медаль Олимпиады в ПекинеФото: rusbiathlon.ru

Россиянка Наталья Непряева финишировала второй в скиатлоне, став обладательницей серебряной медали на зимних Олимпийских играх в Пекине - первой для отечественной сборной, передает "Интерфакс".

Дисциплина открывала медальную программу турнира в столице КНР.

Как стало известно, российская лыжница преодолела 15-километровую дистанцию за 44 минуты 43,9 секунды. Согласно правилам этого вида спорта, половину пути она шла классическим ходом, а другие 7,5 километра - коньковым.

Отставание от лидера забега - норвежки Терезы Йохауг - составило у Натальи Непряевой 30,2 секунды. Замкнула тройку австрийская лыжница Тереза Штадлобер, которая пришла к финишу через 30,5 секунды после Йохауг.

Наталью Непряеву уже поздравила с почетным вторым местом трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, являющаяся президентом Федерации лыжных гонок России. По ее словам, в этой дисциплине у России не было олимпийских медалей с 2006 года.



Автор: Злата Богатова
Прочтений: 179

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