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Лыжница Непряева завоевала первую для России медаль Олимпиады в Пекине
13:06
Фото: rusbiathlon.ru
Россиянка Наталья Непряева финишировала второй в скиатлоне, став обладательницей серебряной медали на зимних Олимпийских играх в Пекине - первой для отечественной сборной, передает "Интерфакс".
Дисциплина открывала медальную программу турнира в столице КНР.
Как стало известно, российская лыжница преодолела 15-километровую дистанцию за 44 минуты 43,9 секунды. Согласно правилам этого вида спорта, половину пути она шла классическим ходом, а другие 7,5 километра - коньковым.
Отставание от лидера забега - норвежки Терезы Йохауг - составило у Натальи Непряевой 30,2 секунды. Замкнула тройку австрийская лыжница Тереза Штадлобер, которая пришла к финишу через 30,5 секунды после Йохауг.
Наталью Непряеву уже поздравила с почетным вторым местом трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, являющаяся президентом Федерации лыжных гонок России. По ее словам, в этой дисциплине у России не было олимпийских медалей с 2006 года.
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