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Песков: Вопрос кровной мести в Чечне не коррелируется с российскими законами
4.2.2022 15:42
Фото: russophile.org
Основным принципом при обсуждении вопроса о кровной мести в Чечне должно быть верховенство закона, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что речь идет о традициях этого региона.
Такого рода традиции не коррелируются с законодательством РФ, и в этом заключается некая специфика, подчеркнул Дмитрий Песков в беседе с журналистами, передает "Интерфакс". Пресс-секретарю президента задали вопрос о том, считает ли глава РФ Владимир Путин "традиционным и допустимым" кровную месть для Чечни. Представители СМИ также поинтересовались, каким в Кремль видят разрешение этого противоречия. По словам Пескова, он может лишь указать, что главным тезисом в такой ситуации должно оставаться верховенство закона.
Тема обсуждается в связи с событиями, происходящими вокруг семьи экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Он и его дети покинули Россию, а супруга из Нижнего Новгорода вывезена в Грозный. Первоначально предполагалось, что ее доставят в Чечню на допрос, но женщина напала на полицейского, сообщал ранее глава региона Рамзан Кадыров. Поэтому Зареме Мусаевой предъявили соответствующее обвинение и арестовали на два месяца.
Ранее Дмитрий Песков уже комментировал слова депутата Госдумы Адама Делимханова, который, как писали СМИ, угрожал Янгулбаевым. Заниматься этим и давать оценки таким заявлениям должны члены думского комитета по этике, отмечал тогда пресс-секретарь президента. Позже депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что высказывания не стоит воспринимать как призыв к убийству. Парламентарий в беседе с "Коммерсантом" пояснил, что речь скорее идет о метафоре. С чеченского такой оборот можно было бы перевести как "полетят головы".
Напомним, на фоне всех этих событий также стало известно об отъезде из России журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной.
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