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Жителей Индонезии просят не приближаться к проснувшемуся вулкану Анак Кракатау


4.2.2022 13:03
Жителей Индонезии просят не приближаться к проснувшемуся вулкану Анак КракатауФото: ooomoritual.ru

В Индонезии вновь начал проявлять активность вулкан Анак Кракатау, передают зарубежные СМИ.

После дымового выброса на высоту около 600 м власти страны обратились к местному населению и туристам с призывом избегать посещений опасной зоны.

Специалисты зафиксировали выброс дыма на высоту 600 м в 09:43 по местному времени. Впоследствии на близлежащей территории были зарегистрированы локальные тектонические землетрясения, сообщает CNN Indonesia.

Местное население и находящихся в Индонезии туристов призывают сохранять осторожность и бдительность, а также постараться не поддаваться паническим настроениям. В заявлении министерства энергетики и минеральных ресурсов страны подчеркивается, что в ближайшие дни к вулкану Анак Кракатау приближаться не стоит.

В минувшем декабре в Индонезии более сорока человек погибли, еще свыше ста пострадали в результате извержения вулкана Семеру, расположенного на острове Ява.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 246

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