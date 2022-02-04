|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Жителей Индонезии просят не приближаться к проснувшемуся вулкану Анак Кракатау
4.2.2022 13:03
Фото: ooomoritual.ru
В Индонезии вновь начал проявлять активность вулкан Анак Кракатау, передают зарубежные СМИ.
После дымового выброса на высоту около 600 м власти страны обратились к местному населению и туристам с призывом избегать посещений опасной зоны.
Специалисты зафиксировали выброс дыма на высоту 600 м в 09:43 по местному времени. Впоследствии на близлежащей территории были зарегистрированы локальные тектонические землетрясения, сообщает CNN Indonesia.
Местное население и находящихся в Индонезии туристов призывают сохранять осторожность и бдительность, а также постараться не поддаваться паническим настроениям. В заявлении министерства энергетики и минеральных ресурсов страны подчеркивается, что в ближайшие дни к вулкану Анак Кракатау приближаться не стоит.
В минувшем декабре в Индонезии более сорока человек погибли, еще свыше ста пострадали в результате извержения вулкана Семеру, расположенного на острове Ява.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|