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В Таиланде открыт новый вид тарантула
4.2.2022 10:35
Фото: cutewallpaper.org
В таиландской провинции Так ученые обнаружили новый вид тарантула, который получил название Taksinus bambus.
Открытие было сделано исследователями из Университета Кхонкена, передают зарубежные СМИ.
Как пояснили в научном учреждении, на территории Азии не было подобных открытий практически на протяжении последнего века. В сообщении указано, что название пауку дали из-за места, где он обитает, а также в честь короля Таксина, правившего в Таиланде в XVII веке. Паук, способный жить внутри бамбука, был найден учеными в зарослях, расположенных на высоте около тысячи метров над уровнем моря.
Ранее российские исследователи отыскали на территории Мьянмы пресноводных насекомых, личинки которых могут прогрызать скалы. Уникальные свойства выявлены у личинок поденок, развивающихся в пресной воде в бассейне реки Баго. Исследователи назвали их Languidipes lithophagus. Длина личинок составляет до 25 мм, а толщина - около 4 мм. В течение года жизни такое существо может прогрызать в камне ход, сравнимый по протяженности с его собственным телом.
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