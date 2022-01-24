|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Мьянме нашли насекомых, способных бурить скалы
24.1.2022 12:12
Фото: sproject.club
Российские исследователи отыскали на территории Мьянмы пресноводных насекомых, личинки которых могут прогрызать скалы.
Открытие удалось сделать представителям ФИЦ комплексного изучения Арктики УрО РАН (ФИЦКИА, Архангельск) и Северного Арктического федерального университета (САФУ), передает Materials Degradation.
По словам руководителя ФИЦКИА Ивана Болотова, личинки этих насекомых обладают крайне мощными челюстями, которые действуют как перфоратор. Ученый пояснил, что его коллеги изучили часть скалы, в нескольких местах пронизанную ходами.
Уникальные свойства выявлены у личинок поденок, развивающихся в пресной воде. Представители этого вида найдены учеными в центральной части Мьянмы, в бассейне реки Баго. Исследователи назвали их Languidipes lithophagus. Специалисты отмечают, что длина личинок составляет до 25 мм, а толщина - около 4 мм. По предварительным данным, в течение года жизни существо может прогрызать в камне ход, сравнимый по протяженности с его собственным телом.
Ранее американские исследователи выступили с идеей направить к далеким звездным системам водяных медведей. По мнению астрономов калифорнийского Университета Санта-Барбары, маленьких круглых червей или тихоходок можно запустить в экспедицию, создав для таких целей небольших размеров корабли.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|